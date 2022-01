MERCATO: Ingegneri una delle principali alternative a Volta 

Il Catania prova a chiudere per Massimo Volta della Triestina, una trattativa però non semplice e, pertanto, il Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino guarda anche ad altri profili (sia in B che in C) nel caso in cui non si riuscisse a concretizzare. Tra questi, l’ex Palermo Andrea Ingegneri. Il centrale difensivo classe 1992 ha totalizzato poche apparizioni in questa stagione con la maglia del Modena ed è in uscita dal club emiliano. C’è il Catania, secondo quanto assicurano i colleghi di tuttomercatoweb.com, ma anche l’Imolese che cerca validi rinforzi per il reparto arretrato. Dopo l’ingaggio di Filippo Lorenzini ed essere sfumato Mario Ierardi, che ha preferito accettare la proposta del Pescara, il Catania è a caccia di un ulteriore innesto in difesa e Ingegneri rappresenta una delle principali alternative a Volta.

