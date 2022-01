CALCIO SICILIANO – Lo Monaco (D.G. Messina): “Catania, ci rimette chi aveva delle pendenze…”

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l’attuale Direttore Generale dell’ACR Messina Pietro Lo Monaco si sofferma sulla situazione delicata del Catania, dichiarato recentemente fallito dal Tribunale etneo: “Per me è un dolore pazzesco. Dieci anni fantastici ci hanno portato all’attenzione di tutto il mondo. Poi il ritorno per cercare di rimanere in piedi. Sono cose che hanno segnato un percorso. Oggi però il Catania, se le cose dovessero andare per il vero giusto avrebbe la possibilità di mantenere il titolo. Chi ci rimette è chi aveva delle pendenze. Ma sarebbe assurdo se non ci fosse qualcuno interessato a rilevarlo”.

