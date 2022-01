CATANIA: salvezza alla portata ma i tanti errori preoccupano, squadra vittima dei propri limiti

Dopo il buon punto conquistato al “San Nicola” di Bari, il Catania cade in casa sotto i colpi di un Catanzaro solido, ordinato e molto cinico nello sfruttare al meglio i clamorosi errori difensivi degli etnei. Anche contro i giallorossi l’Elefante è rimasto vittima dei propri limiti, pagando a carissimo prezzo gli svarioni commessi dai singoli che impediscono ai rossazzurri di compiere quel passo decisivo per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Considerando l’imminente penalizzazione in classifica (vedremo se il 15 Febbraio il TFN applicherà la sanzione massima, vale a dire -4 punti come recidività nel mancato pagamento degli emolumenti bimestrali), il Catania potrebbe ben presto ritrovarsi in piena zona playout. Il salvataggio della Serie C è un obiettivo più che alla portata degli etnei che, considerando anche il tasso qualitativo delle altre compagini coinvolte nella corsa salvezza, non dovrebbero avere grossi problemi ad evitare la retrocessione. Tuttavia sarà fondamentale limitare al minimo gli errori.

Mercoledì prossimo (ore 14.30) sul campo della Fidelis Andria la truppa di Baldini dovrà per forza di cose centrare quella vittoria che manca ormai da quattro partite (ultimo trionfo lo scorso 12 Dicembre nel derby col Palermo). Un successo contro i biancazzurri avrebbe una duplice valenza: anzitutto in termini di classifica, visto che l’Elefante salirebbe a quota 28 punti mantenendo peraltro il vantaggio degli scontri diretti con i pugliesi, ma anche in chiave morale, dato che proprio nel mese di Febbraio il Catania sarà atteso da un vero e proprio tour de force con 7 partite in 25 giorni e contro avversari non poco insidiosi (Turris, Avellino e Juve Stabia su tutti). Se il Catania vorrà assicurarsi un futuro roseo (sia sportivo che societario), molto passerà anche dal campo e dal lavoro di mister Baldini, che dovrà essere bravo ad entrare nella testa dei propri giocatori, evitando il ripetersi dei soliti e decisivi cali di concentrazione.

