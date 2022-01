CATANZARO: i convocati per Catania. Maldonado c’è. Iemmello, Porcino e Curiale tra gli assenti

Dopo la rifinitura di questa mattina, l’allenatore del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha convocato 19 giocatori per la sfida di domani contro il Catania.

Out Iemmello, gli ex Catania Porcino e Curiale, oltre agli squalificati Cianci e Carlini. Regolarmente disponibile Maldonado, che ha lasciato la sponda rossazzurra della Sicilia poco tempo fa e scalpita per scendere in campo domenica contro la sua ex squadra.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Nocchi, 12 Romagnoli, 33. Branduani;

Difensori: 4 De Santis, 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 44. Gatti

Centrocampisti: 2. Bayeye, 6. Welbeck, 8. Verna, 15. Maldonado, 18. Cinelli, 19. Bjarkason, 23. Vandeputte, 24. Sounas

Attaccanti: 9. Vazquez, 10. Bombagi, 28. Biasci

