EX ROSSAZZURRI: Bergessio riparte dalle origini, 17 anni dopo

37 anni e non sentirli. Gonzalo Bergessio vuole continuare a far parlare di sè, a suon di gol. Ricomincia dal Platense, club militante nella massima divisione argentina. Un ritorno a casa per l’ex attaccante del Catania ben 17 anni dopo. Poco più di una decina di giorni fa aveva lasciato per fine contratto gli uruguaiani del Nacional, dove militava dal 2018. Ha dunque firmato a parametro zero con il Platense, con l’obiettivo di aiutare la squadra ad ottenere la salvezza. Bergessio ha iniziato la propria carriera proprio nel Platense, uscendo dalle giovanili ed esordendo in Prima Squadra, prima di raggiungere palcoscenici come la Ligue 1 e la Serie A.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***