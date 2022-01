EX ROSSAZZURRI: richieste di mercato per Manneh, che potrebbe cambiare casacca

Appena 6′ in campo contro l’Ascoli il 28 agosto scorso. E’ l’ultima e finora unica apparizione di Kalifa Manneh in Serie B con la maglia del Perugia. Tesserato a luglio firmando un contratto di durata triennale dopo non avere rinnovato l’accordo in scadenza col Catania, l’esterno offensivo gambiano sta faticando a trovare spazio in Umbria. Per tale ragione la società biancorossa potrebbe optare per una cessione in prestito del ragazzo, consentendogli di fare minutaggio altrove. Il Pescara tra i club interessati a Manneh (fonte tuttoc.com).

