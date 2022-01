EX ROSSAZZURRI: Serie C, Bucolo torna nel girone C

Nei giorni scorsi era soltanto un’ipotesi. Adesso il centrocampista ex Catania Rosario Bucolo, fresco di risoluzione del contratto con il Mantova, si appresta a lasciare il girone A di Serie C per fare ritorno nel raggruppamento meridionale. Ad attenderlo il Potenza. I lucani lo persero in estate su precisa indicazione di mister Fabio Gallo che preferì puntare su altri profili. Con Bruno Trocini in panchina, però, il discorso è destinato a riaprirsi. Il 33enne calciatore catanese scalpita, pronto a ripartire.

