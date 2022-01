FOOTBALL TALENT (Video): gol e giocate di Luca Moro

Il canale Youtube Football Talent, sempre alla ricerca di gol e giocate dei migliori talenti in circolazione, ha realizzato una clip riferita alle doti realizzative dell’attaccante classe 2001 Luca Moro.

Autore sin qui di una stagione strepitosa in Serie C con la maglia del Catania, il ragazzo, il cui cartellino appartiene al Padova, non vede l’ora di tornare sul rettangolo verde. Lo farà continuando ad indossare la casacca rossazzurra, in attesa di effettuare il grande salto a fine campionato.

