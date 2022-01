LA SICILIA – Mercato Catania. Piace Crescenzi, smentite su Minelli. Russini e Sipos restano

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Punto sul mercato del Catania, all’interno del quotidiano locale. Detto delle partenze ormai praticamente certe di Maldonado, Piccolo e Calapai, trova conferme la notizia che si è complicato lo scambio Zanchi-Lorenzini. Per il centrocampo avanza Pier Luigi Simonetti e sembra essere tramontata l’ipotesi Andrea Marcucci (Latina). Da Crotone potrebbe arrivare il 18enne centrale difensivo lituano Artemijus Tutyskinas, ieri Pellegrino ha agganciato il difensore Luca Crescenzi del Como, nella stagione scorsa titolare fisso con il club lariano. Smentite le voci di un interessamento per Alessandro Minelli, che dal Cosenza è tornato alla Juve Under 23. Il Foggia ci riprova per Simone Russini, ma il Catania non se ne priverà. Idem Sipos, seguito da due club di B: il giocatore rimarrà alla base in attesa che il Catania (i nuovi proprietari ci si augura) a fine stagione lo riscatti.

