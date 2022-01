STAMPA NAZIONALE – Schira: “Moro volerà in Serie A. Sassuolo, 3 milioni più bonus. Ora sogna 30 gol a Catania”

Attraverso un articolo redatto per tuttoc.com, il giornalista Nicolò Schira indica il futuro di Luca Moro in Serie A, sottolineando come in questo momento a Catania “c’è un ragazzino che non smette mai di sorridere e incanta tutti. Alla sua maniera, a suon di gol. Il suo nome è Luca Moro e volerà in Serie A. Il blitz di Giovanni Carnevali prima di Natale è risultato decisivo per permettere al Sassuolo di bruciare la concorrenza di Torino, Monza e Parma nella corsa al super bomber della terza serie. I numeri da record del classe 2001 non sono passati inosservati e il club emiliano ha piazzato l’affondo decisivo per accaparrarselo dal Padova. Operazione da 3 milioni di euro più bonus e contratto fino al 2026. Per la gioia anche del Catania che si gode il boom del suo gioiellino: tra l’altro Moro rimarrà fino a giugno nella città etnea e sogna di arrivare a quota 30 gol. Impresa difficile ma alla portata se continuerà sulla falsa riga del Girone d’andata. Il biglietto da visita ideale per candidarsi al ruolo di erede di Gianluca Scamacca cercato da Inter, Juventus e Arsenal per la prossima stagione. L’ennesimo talento plasmato dalla terza serie, pronto ad arrampicarsi nell’Olimpo della Serie A. Per imporsi e restarci a lungo. Da protagonista”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***