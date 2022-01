LA SICILIA: Pellegrino ha incontrato Baldini per tracciare le linee guida

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nel pomeriggio di ieri il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino ha incontrato il tecnico Francesco Baldini per tracciare le linee guida per una eventuale ripresa, per seguire alcune indicazioni di mercato in uscita e se possibile in entrata. Si vuole salvaguardare il titolo sportivo e tutto ciò potrà essere tentato individuando i giocatori adatti con i quali assicurare continuità al progetto tecnico. Baldini è il primo a volere rimanere, il gruppo vuole restare unito ma si aspetta una soluzione definitiva del Tribunale. Gli occhi dei club sono puntati sui calciatori che stanno facendo il possibile per tenere a galla il Catania sul campo. Russini, Rosaia, Calapai, Monteagudo, Maldonado, Sipos, Ceccarelli, Greco e Moro sono richiesti o quantomeno corteggiati. Su Moro, patto di ferro tra Padova e Catania. Il ragazzo resterà in Sicilia fino al termine della stagione, poi sarà oggetto di mercato a grandi livelli. Anzi il Padova si è reso disponibile verso il Catania anche a dare una mano durante il mercato di gennaio.

