PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Confidiamo nei curatori fallimentari per salvare il salvabile”

Il post sui social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, in attesa del 5 gennaio:

“A quanto pare la somma che sarà presentata al tribunale ammonta a 280.000 euro, di cui 130.000 derivanti da somme di ritorno dall’agenzia delle entrate. Quindi al netto di questo, la somma messa sul piatto da parte di SiGi è di 150.000 euro. Che sia poco lo sappiamo noi e lo sanno anche loro, ma con meno preoccupazione di quella che provano i tifosi, evidentemente. A questo punto, ancor di più gli unici che potremmo fare qualcosa sono i curatori fallimentari, che se come pensiamo hanno a cuore le sorti di preservare il titolo sportivo, potrebbero trovare una via in extremis per arrivare ad una soluzione che salvi il salvabile.

Lo speriamo di vero cuore, speriamo quanto prima una soluzione ed un bando per il titolo sportivo, che si possa fare in tempi giuridicamente brevi e che possa portare ad un passaggio di proprietà relativamente veloce, ma che garantisca l’esistenza ancora del Catania.

Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione”.

