LA SICILIA – Tacopina: “Sto provando a convincere qualche amico a rilevare il Catania”

In attesa della pubblicazione del bando per l’avviamento della procedura competitiva, che dovrebbe avvenire in settimana, il quotidiano locale riporta: “Sto cercando di trovare qualcuno che conosco, qualche amico che sia interessato al Catania. Non sarà facile ma ci sto provando”. Sono parole dell’avvocato italo-americano Joe Tacopina, attualmente al timone societario della SPAL, dopo che quest’ultimo ha trattato per mesi l’acquisizione del Calcio Catania senza successo.

