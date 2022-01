PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati, lettera al Sindaco: “Proponiamo l’idea di riprodurre sulle gradinate della Curva Sud una raffigurazione dell’Etna”

Lettera dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, al Sindaco Salvo Pogliese:

“Sig. Sindaco, vogliamo rivolgere il pensiero in maniera diretta alla sua persona, non solo in qualità di primo cittadino di questa meravigliosa città, ma considerando anche il suo essere tifoso dei colori della città che rappresenta. Cogliendo il momento in cui i lavori di riammodernamento dello stadio Angelo Massimino ormai prossimi devono ancora partire, le vogliamo proporre una nostra idea. La quale consiste nel riprodurre sulle gradinate della Curva Sud la maestosità dell’Etna in una delle sue spettacolari eruzioni, oppure magari per motivi di spazi e fattibilità, una raffigurazione dell’Etna col suo classico pennacchio di fumo. Crediamo sia più di forte impatto emotivo e identitario una raffigurazione di qualcosa che fa parte del nostro immaginario a livello nazionale e non solo, che di un ravvivamento della colorazione esistente o di seggiolini anonimi. Crediamo inoltre che muovendosi per tempo sia una cosa realmente fattibile e di forte impatto, tranquillamente realizzabile da professionisti del settore, anche sui seggiolini, che essendo presumibilmente rossi e azzurri, aumenterebbero e non poco l’effetto scenografico, risaltando l’immagine che su di essi verrà realizzata. Pertanto ci siamo ingegnati per realizzare delle bozze esplicative che alleghiamo a questa lettera. Sperando che questa idea la prenda seriamente in considerazione e confidando nella volontà sua e della giunta comunale nel volerlo realizzare, le porgiamo i nostri più cordiali saluti”.

