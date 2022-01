MERCATO: Calapai, interesse di Mantova e Catanzaro

In attesa di capire a quale destino andrà incontro il Catania, un numero sempre maggiore di calciatori attualmente in forza al club rossazzurro fanno gola a società di Serie C o categorie superiori. Tra questi il terzino Luca Calapai. Il calciatore messinese si guarda intorno e non mancano gli estimatori. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, piace al Catanzaro che lo aveva già trattato in estate e c’è da registrare pure l’interesse da parte del Mantova.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***