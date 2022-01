MERCATO: i calciatori rossazzurri si guardano attorno, le richieste non mancano

Giocatori rossazzurri che attendono di capire quale sarà il loro destino questo mese, coincidente con la riapertura del calciomercato. Le richieste non mancano. Spiccano alcuni giocatori su tutti: Albertini, Sipos, Maldonado, Russotto, Piccolo, Moro, Greco e Ceccarelli. Catanzaro e Potenza corteggiano l’ex terzino della Virtus Francavilla. Sul centrocampista ecuadoregno vari club interessati con in primis il solito Trento che lo accoglierebbe a braccia aperte. Turris e Juve Stabia hanno messo nel mirino Russotto. La società di Torre del Greco potrebbe, in alternativa, virare su Piccolo, anch’esso richiesto in C.

Ceccarelli è stato il primo calciatore a richiedere al Catania di essere ceduto: Avellino e Juve Stabia sulle sue tracce. Forte interesse del Siena nei confronti dell’attaccante croato Sipos, Moro (prestito dal Padova) è finito persino nel mirino di squadre di Serie A ma non può giocare per una terza società in questa stagione, avendo raccolto presenze anche con il Padova. Non sono passate inosservate nemmeno le ottime prestazioni fornite da Greco (prestito dal Pordenone), adocchiato da qualche club di C e B. Ma un pò tutti i giocatori hanno ricevuto contatti esplorativi, mentre cercano di comprendere quale destino attende il Catania.

