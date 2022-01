MERCATO: Maldonado, solito corteggiamento del Trento

Profilo stimatissimo a Trento, quello di Luis Maldonado. Il club neo promosso in Serie C, già in estate fece una corte serrata al ragazzo non riuscendo a strappare il sì del Catania, con mister Francesco Baldini che lo ha sempre ritenuto un elemento fondamentale nel proprio scacchiere tattico. Le sue prestazioni non sono state sempre incoraggianti, ma le potenzialità per far bene non gli mancano e qualche società continua a valutare l’ipotesi di un’eventuale offerta da formulare per il ragazzo. Il Trento resta il club principalmente interessato. Recentemente Sebastiani, Presidente del Pescara, ha allontanato la pista abruzzese. Restano in piedi le soluzioni Latina e Sudtirol, più altre squadre che hanno richiesto informazioni per il centrocampista ecuadoregno.

