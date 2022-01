SERIE C – Sogliano (D.S. Padova): “Moro? Non c’è solo il Sassuolo”

Dopo le parole dell’Amministratore Delegato patavino, ecco quelle del Direttore Sportivo del Padova Sean Sogliano relativamente alla situazione di Luca Moro, bomber attualmente in forza al Catania con la formula del prestito: “Il Sassuolo è una squadra interessata come ce ne sono altre. I favoriti non contano, conta chi ha la volontà di trovare le condizioni che per noi sono giuste. Se arrivano offerte importanti saranno valutate“, le dichiarazioni di Sogliano a Il Gazzettino.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***