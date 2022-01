MERCATO: Monteagudo idea per il Cittadella

Da anni il Cittadella milita in Serie B e guarda con attenzione al campionato di Lega Pro individuando profili ritenuti potenzialmente all’altezza. Continua a farlo quest’anno, tenendo d’occhio anche la situazione legata al difensore argentino classe 1995 di proprietà del Catania Juan Cruz Monteagudo, alla sua prima esperienza in Italia e quasi sempre in campo finora. Il ragazzo rappresenta un’idea di mercato per la società veneta, secondo informazioni raccolte da tuttomercatoweb.com.

