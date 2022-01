MERCATO: da Panarello a Tropea, giovani di valore nel mirino

Giovani rossazzurri che restano nel mirino di club di Serie C e categorie superiori. Fanno gola i ragazzi di proprietà del Catania che crescono alle pendici dell’Etna, tanto da inviare segnali molto positivi ad un buon numero di osservatori che seguono attentamente il loro percorso. Il difensore Angelo Panarello (2003), ad esempio, piace in terza serie a società del girone C così come alla Pro Patria. Sulle tracce del portierino Francesco Borriello (2005) e del centravanti Flavio Russo (2004) ci sarebbero tuttora Parma e Sassuolo, club quest’ultimo interessato a Luca Moro (2001) ma, nello specifico, è il Padova proprietario del cartellino. L’esterno offensivo Lorenzo Tropea (2004), invece, continua ad essere attenzionato dall’Empoli e non solo.

