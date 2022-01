MERCATO: Serie C, i movimenti di mercato degli ultimi giorni nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si apre ufficialmente la finestra invernale.

Il Monterosi comunica di aver sottoscritto un prolungamento contrattuale con il calciatore Francesco Verde su base pluriennale. L’allenatore Fabio Gallo, già esonerato a ottobre, si dimette ufficialmente dal Potenza, società che sembra vicina all’esperta punta Saveriano Infantino (fonte tuttopotenza.com) e rimette nel mirino il catanese Rosario Bucolo (Mantova), registrando l’interesse del Pescara per il centrale difensivo Luca Piana (fonte pescarasport24.it). Risolve consensualmente l’accordo con il Potenza il centrocampista Enrico Zampa, il quale dovrebbe accasarsi alla Turris.

A proposito di Turris, l’ala brasiliana Francisco Sartore potrebbe salutare i corallini e trasferirsi al Fiorenzuola (fonte tuttoc.com) mentre resta valida l’idea Andrea Russotto. La Vibonese risolve consensualmente il contratto con il giocatore Emanuele Cigagna. Risolve il contratto anche l’ex difensore del Catania Raffaele Schiavi con la Paganese. L’Avellino cerca rinforzi adeguati per il reparto offensivo: Luca Giannone (blindato dalla Turris), Tommaso Ceccarelli (Catania) e Marco Frediani (Fermana) i nomi più gettonati secondo quanto riferisce Il Mattino. Avellino e Virtus Entella trattano lo scambio tra Salvatore Aloi e Leonardo Morosini (fonte tuttoc.com), mentre con molta probabilità lascerà Avellino la punta Vincenzo Plescia.

Enrico Bearzotti, gli ex rossazzurri Antonio Porcino e Davis Curiale a rischio cessione per il Catanzaro. Le stesse aquile calabresi trattano i rinnovi del capitano Luca Martinelli e del centrocampista Luca Verna (fonte nicoloschira.com). Sondaggio del Pordenone per il terzino del Bari Cristian Andreoni, attualmente fuori lista (fonte tuttoc.com). Idea Giacomo Risolo per il centrocampo del Monopoli (fonte tuttocalciopuglia.com).

A Messina termina l’avventura del terzino Daniele Sarzi Puttini, di ritorno ad Ascoli. Ante Vukusic risolverà il contratto mentre sono pronti altri due addii. Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, il club peloritano è pronto a salutare il portiere Michael Lewandowski e il terzino Gabriele Morelli. In uscita dalla Paganese Michele Murolo, Antonio Zito e Luigi Castaldo (fonte tuttoc.com).

Il centrocampista Francesco Urso verso il passaggio alla Fidelis Andria (fonte antennasud.com), che potrebbe anche tesserare dall’Avellino la promettente punta Antonio Messina (fonte tuttoc.com). Piace molto al Foggia, in particolare a Zdenek Zeman, il profilo dell’esterno offensivo Diego Peralta, in uscita dalla Ternana (fonte Corriere dello Sport). Possibile ritorno alla Vibonese di Giuseppe Statella (fonte tuttoc.com). Il terzino del Catania Alessandro Albertini piace a Potenza e Catanzaro.

