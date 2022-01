SERIE C – Bianchi (A.D. Padova): “Moro, nessuna offerta concreta”

Alessandra Bianchi, amministratore delegato del Padova, attraverso le colonne del Corriere del Veneto fa il punto sulla possibile cessione del giovane bomber Luca Moro attualmente in prestito al Catania: “Sul mio tavolo non sono arrivate offerte concrete per Moro: stiamo seguendo l’evoluzione della vicenda, perché si tratta di un nostro patrimonio, ma per ora non ci sono sviluppi imminenti”.

