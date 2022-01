MERCATO: Simonetti-Catania, ci siamo. Rimpiazza Maldonado

Trova conferma l’interesse del Catania per il promettente centrocampista scuola Roma Pier Luigi Simonetti. Il ragazzo ha risolto nelle ultime ore il contratto che lo legava al Piacenza ed è atteso a Torre del Grifo per sostenere le visite mediche e siglare il nuovo accordo con il Catania. Simonetti prenderà il posto in rosa del partente Luis Maldonado, a sua volta diretto a Catanzaro. Decisivo nella scelta del 21enne giocatore, che aveva ricevuto anche altre richieste in Lega Pro, il contatto con Francesco Baldini, suo allenatore ai tempi dell’Under 17 romanista.

