VERSO BARI-CATANIA: doppietta di Biondi in partitella

In particolare evidenza Kevin Biondi nella partitella disputata dal Catania, nel pomeriggio, a Torre del Grifo. Dopo una sessione di prevenzione in palestra e l’attivazione in campo, i rossazzurri hanno completato l’allenamento giocando una partitella della durata complessiva di sessanta minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 30′. Sono stati siglati due gol, entrambi recanti la firma di Biondi, che prova a convincere mister Baldini a puntare su di lui dal 1′ domenica al “San Nicola” contro il Bari.

