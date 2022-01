MERCATO: Izco rimane a Catania fino al termine della stagione

Contratto in scadenza a giugno, più di 260 presenze in rossazzurro tra Serie A e C, entrando di diritto nella storia del Calcio Catania. Il centrocampista argentino Mariano Izco è pronto a rispettare il vincolo contrattuale, mettendosi completamente a disposizione del Catania. Izco è un altro di quegli elementi che non intende abbandonare la nave dopo che, nei giorni scorsi, ha ribadito sui social tutto il proprio legame con i colori rossazzurri: “Il Calcio Catania è stato fondamentale nella mia vita, Catania mi ha dato una moglie, dei figli e la sensazione di essere figlio di questa città, di questa terra. Ho ricevuto tanto, tantissimo da Catania e dal Catania, è per questo motivo che non ti abbandonerò mai e proverò a restituire parte di tutto ciò che ho raccolto in questi anni. Qualunque sia il futuro, io ci sarò sempre, con il liotru stampato sul petto“.

