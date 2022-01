MERCATO: Turris, Serpe spinge Lorenzini verso Catania?

Vicino al trasferimento alla Turris il difensore 2001 di proprietà del Genoa Laurens Serpe. Operazione che sarà definita con la formula del prestito fino al termine della stagione e potrebbe dare un’accelerata al trasferimento del centrale difensivo Filippo Lorenzini a Catania. Profilo graditissimo al tecnico Francesco Baldini, Lorenzini giungerebbe in Sicilia formalizzando lo scambio con Andrea Zanchi, come anticipato nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com. Il giocatore classe 1995 era già stato corteggiato dal Catania in estate ed aveva dato il benestare a Baldini, ma la Turris si oppose. Stavolta pare che il matrimonio si possa fare, avendo individuato in Zanchi la contropartita giusta per sbloccare la trattativa.

