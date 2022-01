PROVENZANO: “Non era facile segnare tre gol e fare la partita a Bari. Vogliamo salvare la categoria. Ora battere il Catanzaro”

Tra i migliori rossazzurri in campo figura sicuramente Alessandro Provenzano, che commenta il pirotecnico 3-3 di Bari. Queste le parole del centrocampista palermitano rilasciate nel post-gara ed evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“Bellissima partita, giocata a viso aperto fino all’ultimo. Peccato, c’è un pò di amarezza per la mancata vittoria perchè per tre volte siamo passati in vantaggio. Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti in vista della penalizzazione che ci attende in classifica, ma abbiamo disputato una grande gara e ci servirà da lezione in vista del Catanzaro. Deve dare tanta consapevolezza sul valore di questa squadra e questi uomini. Non era facile venire qui e fare la partita siglando tre gol sul campo della capolista. Abbiamo avuto anche un buon possesso palla mettendo in difficoltà il Bari. Il bicchiere è mezzo pieno anche perchè portiamo a casa almeno un punto. Guardiamo con fiducia alla prossima sfida contro il Catanzaro, cercheremo di vincere davanti ai nostri tifosi. Sarà una partita importante per noi”.

“Siamo tutti indirizzati e compatti verso l’obiettivo di salvare la categoria perchè questa città lo merita, noi nonostante le difficoltà ce la metteremo tutta e sono sicuro che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Col mister parliamo spesso di occupazione degli spazi, non abbiamo ruoli ben definiti. Oggi ci siamo mossi tanto e bene, ci siamo interscambiati, io con Cataldi, Greco. Probabilmente siamo stati poco lucidi nei minuti finali e potevamo gestire meglio, ma va evidenziato anche il merito del Bari che ha sfruttato la possibilità di usufruire di cambi di categoria superiore e penso sia la squadra più forte del campionato. Come sto? Dopo Taranto ho avuto un problema importante alla caviglia che mi ha tenuto fermo ai box o non mi ha fatto rendere al meglio. Adesso però sono recuperato e a disposizione del mister”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***