BIONDI: “Impresa sfiorata, siamo uniti e compatti. Avanti con fiducia e consapevolezza”

C’è anche la firma di Kevin Biondi sui tre gol siglati dal Catania a Bari. Proprio il calciatore rossazzurro rilascia alcune dichiarazioni nel post-gara. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“A Bari anche quando mancano 20-30 minuti la partita non è mai finita. Il doppio vantaggio faceva comodo ma subito dopo abbiamo preso il 2-3 e quindi la gara si è fatta ancora più tosta. Ho segnato un gol ma c’è rammarico perchè ne ho sbagliato uno, ripartiamo dalla prestazione e andiamo avanti, tutti insieme. Se prevale l’amarezza per la vittoria sfumata o l’orgoglio per la grande prestazione e il punto importante conquistato? Un mix di tutto questo. Eravamo davvero ad un passo da un’impresa, il gruppo si è compattato e speriamo di poter continuare su questa strada“.

“La mia rete? Ci credo sempre su una respinta, su un rimpallo, una ribattuta, cerco di farmi trovare pronto su una eventuale respinta, fortunatamente la palla è rimasta lì e la bravura in questi casi è quella di non farsi trovare in fuorigioco. Noi non facciamo calcoli, pensiamo solo a lavorare. Tutti siamo uniti e compatti, giocatori e staff verso un unico obiettivo. Il Bari sappiamo che è una corazzata e non c’entra niente con la categoria. Ecco perchè questo pareggio dà autostima al gruppo e valore al risultato acquisito. La partita è stata piacevole, divertente, con spazi e ripartenze. Ci sono stati dei momenti in cui dovevamo soffrire e momenti in cui li abbiamo attaccati alti. Ripartiamo da questo pareggio. La consapevolezza dei nostri mezzi non è mai mancata. Con tutte le difficoltà del caso abbiamo fatto quadrato e andiamo avanti così. Sicuramente un punto a Bari dà fiducia in vista di un altro impegno con un’altra corazzata“.

