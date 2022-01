RUSSINI, l’agente: “Difficilmente il Catania lo cederà. Vuole restare ed è molto ben visto dalla tifoseria”

Nel corso della trasmissione ’90° Rossonero’, su Mitico channel, è intervenuto telefonicamente Maurizio De Rosa, procuratore di Simone Russini, attaccante di proprietà del Catania accostato a più riprese al Foggia. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Russini ha fatto molto bene in questo girone d’andata con 5 gol e 2 assist, in questo momento è uno degli esterni più richiesti sul mercato. Sono in tanti i direttori che hanno manifestato interesse per lui, tra cui il Foggia. Ma più che parlare di una trattativa (come invece ha fatto il Direttore Sportivo Giuseppe Pavone), direi che quello del Foggia rappresenta un interesse e basta perchè per intavolare una trattativa è necessario che le due società parlino tra loro per trovare un accordo. Ad oggi il Catania, nonostante la situazione a livello economico sfociata nel fallimento, sembra difficile che si voglia privare di Russini, al momento uno dei più in forma della rosa e molto ben visto dalla tifoseria. Un calciatore che, oltre a fare gol, è uno che suda la maglia e dà tanto nei 90 minuti in campo. Catania come Foggia e altre piazze importanti rappresenta quasi un punto d’arrivo per un calciatore. E’ stato pubblicato il bando con una base d’asta di un milione e sicuramente ci sarà qualche imprenditore facoltoso che si aggiudicherà la società ed il titolo sportivo. Il ragazzo ha manifestato la volontà di continuare in questa bella città, in una società che gli ha dato questa opportunità, che lui è stato bravo a sfruttare”.

