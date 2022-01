SERIE C – Bianchi (A.D. Padova): “Abbiamo parlato con Moro, non siamo costretti a venderlo…”

Alessandra Bianchi, amministratore delegato del Padova, sulle colonne de Il Mattino di Padova parla del futuro di Luca Moro: “Ha avuto diversi interessamenti ma un’offerta vera e propria non è ancora arrivata: crediamo possa crescere ulteriormente, non abbiamo la pistola puntata alla tempia che ci costringe a venderlo. Valutiamo qualsiasi scenario con grande serenità e lucidità, pensando solo a trovare la soluzione migliore per noi e per il ragazzo. Sabato è venuto in sede e abbiamo avuto un faccia a faccia cordiale nel quale ho rappresentato al ragazzo, in modo trasparente, il punto di vista della proprietà su di lui e sul suo percorso”.

