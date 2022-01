CATANIA: allenamenti ripresi in vista di Bari

Catania al lavoro nel pomeriggio, a Torre del Grifo, per il primo allenamento in vista della gara con il Bari in programma domenica alle 17.30. Nella parte iniziale della seduta, tre gruppi si sono alternati nello svolgimento di sessioni di forza ed esercitazioni tattiche situazionali con cambi di direzione. Successivamente mister Francesco Baldini (nella foto accanto, uno dei suoi fedelissimi, Mariano Izco) ha diretto una partitella. Martedì, rossazzurri in campo alle 15.00.

