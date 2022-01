SERIE C: il Covid torna a colpire. Non solo Catania, i casi recentemente riscontrati nel girone C

Covid-19, ancora tu. L’aumento sempre più evidente dei casi nell’ultimo periodo ha suggerito al Presidente Francesco Ghirelli di fare slittare la disputa della seconda giornata di Serie C. Relativamente al girone C, a Catania sei tesserati non si sono aggregati al gruppo in occasione del raduno e della ripresa degli allenamenti: a seguito di tamponi effettuati nei giorni di riposo, quattro calciatori sono attualmente positivi e pertanto in isolamento domiciliare; due atleti, invece, pur negativi osservano il periodo di quarantena previsto per i “contatti stretti” di persona contagiata. Sempre nel raggruppamento C, positivo a Foggia un componente del gruppo squadra. Idem a Bari, in questo caso quattro calciatori e un membro dello staff.

Positività al Covid, inoltre, per quattro giallorossi tra le fila del Catanzaro. La Paganese ha reso noto che sono emersi alcuni casi di positivitá all’interno del gruppo squadra tra staff e calciatori. Tre i giocatori positivi a Potenza, uno in quarantena fiduciaria. In casa Turris il ciclo di tamponi ha evidenziato due casi di positività al Covid (soggetti vaccinati e asintomatici), confermati da successivo test molecolare. Due casi registratisi a Monopoli. Secondo quanto riporta tuttovirtusfrancavilla.it, infine, sarebbero 6-7 i componenti del gruppo squadra ad essere risultati positivi per quanto concerne la Virtus Francavilla. Insomma, il virus colpisce ancora creando non pochi disagi ai club.

