SERIE C: posticipata la 2/a giornata di ritorno. Catania, quattro rossazzurri positivi al Covid

Con il Comunicato Ufficiale 175/L, oggi, il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Francesco Ghirelli, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, ha disposto il posticipo della 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie C 2021/2022 al 2 febbraio 2022 anziché 9 gennaio 2022. Si comunica che la programmazione relativa alla giornata in oggetto sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.

Inoltre il Calcio Catania rende noto che sei tesserati non si sono aggregati al gruppo in occasione del raduno e della ripresa degli allenamenti, prevista per la data odierna: a seguito di tamponi effettuati nei giorni di riposo, quattro calciatori sono attualmente positivi al Covid-19 e pertanto in isolamento domiciliare, secondo le direttive ministeriali e federali; due atleti, pur negativi al Covid-19, osservano il periodo di quarantena previsto per i “contatti stretti” di persona contagiata. L’intero Gruppo 1 (Gruppo Squadra) è stato sottoposto ai test molecolari e sierologici, il programma delle attività della prima squadra sarà conseguentemente ridefinito alla luce delle previsioni riportate nelle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/22 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

