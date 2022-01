SERIE C – De Laurentiis (Pres. Bari): “Spostare fine campionato? Lettera alla Lega…”

Con queste parole rilasciate dal Presidente del Bari Luigi De Laurentiis ai microfoni di Radio Bari e riprese da tuttobari.com la società biancorossa chiede alla Lega la disponibilità a spostare la fine del campionato qualora l’incidenza del Covid determinasse il rinvio di ulteriori partite: “Condivido la scelta della Lega Pro di fermare il campionato, condivido meno la scelta di recuperare subito le partite a febbraio, non ci hanno consultato prima di prendere questa decisione. Noi abbiamo mandato una lettera alla Lega per capire nel futuro, se ci dovessero essere ulteriori rallentamenti, se sarà possibile spostare più in là la fine del campionato per avere più respiro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***