Riepilogo della situazione disciplinare rossazzurra in vista di Bari-Catania, gara che dovrebbe essere regolarmente disputata la prossima settimana al “San Nicola”. Per l’occasione non saranno sicuramente disponibili gli squalificati Rosaia, Claiton e Maldonado, con quest’ultimo che potrebbe lasciare la Sicilia nelle prossime ore accettando la proposta del Catanzaro. Rientrerà dalla squalifica Biondi, che aveva saltato la sfida al Monopoli, mentre Pinto – la cui permanenza alle pendici dell’Etna è in dubbio – resta in regime di diffida.

