SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, quando mancano pochi giorni alla chiusura ufficiale della finestra invernale.

La Fidelis Andria comunica tramite una nota ufficiale la cessione a titolo temporaneo del difensore Vito Lacassia al Bitonto. I pugliesi, poi, lavorano con il Potenza ad un possibile scambio tra Leonardo Nunzella e Antonio Sepe (fonte tuttoc.com). Il Catania ufficializza l’ingaggio di Filippo Lorenzini e considera Andrea Ingegneri, che piace anche all’Imolese. La Paganese trova l’accordo col Monopoli per ottenere il prestito del difensore classe 1997 Ivan De Santis, che torna a Pagani dopo l’esperienza proficua della stagione 2016/17.

Il Monterosi cede in prestito alla Viterbese il difensore Vincenzo Polito e preleva dal medesimo club, con la stessa formula, il portiere Riccardo Daga. Il Foggia mette sotto contratto l’esterno offensivo Gianluca Turchetta, arriva a titolo definitivo dall’Imolese. Movimento in uscita per il Bari, che trasferisce l’attaccante classe ’93 Manuel Marras al Crotone in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei calabresi. Il Bari, inoltre, ci prova per il ritorno di Cristian Galano: accordo totale raggiunto col giocatore, non ancora con il Pescara (fonte tuttobari.com).

Colpo della Vibonese che acquisisce a titolo temporaneo dal Cosenza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Angelo Corsi. Il laterale dell’Avellino Federico Capone verso il passaggio al Seregno (fonte ottopagine.it). Il Messina sta per accogliere il centrocampista ex Catania e messinese di nascita Giuseppe Rizzo. Inoltre i biancoscudati sono sulle tracce del catanese Andrea Di Grazia, ora in forza al Foggia (fonte tuttoc.com).

