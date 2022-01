TRIBUNALE: fissato incontro tra i curatori e la Sigi

“Stiamo lavorando a più non posso”. Queste le parole raccolte dalla redazione di Sicra Press, che ha ricavato ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda Catania: a mezzogiorno la Sigi si presenterà davanti ai curatori fallimentari mettendo a disposizione 300mila euro, circa la metà della somma richiesta dal Tribunale affinchè venga accordata la concessione di un nuovo esercizio provvisorio per consentire al Catania di proseguire la stagione e avviare la procedura di vendita competitiva per l’acquisizione del titolo sportivo. Basterà per convincere il palazzo di giustizia?

