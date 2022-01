ULTRAS CATANZARO 1973: “Disertiamo la trasferta di Catania”

Trasferta di Catania consentita ai tifosi del Catanzaro ma con limitazioni, come riportato nei giorni scorsi. Limitazioni che si riferiscono alla necessità di esibire la Tessera del Tifoso. Ma non solo: sono appena 30 i biglietti a disposizione per i sostenitori giallorossi. Per questo motivo la tifoseria organizzata calabrese non sarà presente allo stadio “Angelo Massimino”. Gli Ultras Catanzaro 1973 hanno pubblicato il seguente comunicato a riguardo: “A seguito delle limitazioni di capienza dello stadio Massimino di Catania, camuffate da leggi anti contagio, ci viene comunicato a poche ore dall’inizio del match che sono stati messi a disposizione solo 30 biglietti per giunta con Tessera del Tifoso obbligatoria. Che non fossimo graditi a Catania è cosa risaputa, bastava dirlo chiaramente. Prendiamo atto dell’ennesimo marchingegno firmato dalle autorità e ci vediamo costretti a disertare la trasferta”.

