CATANIA-PAGANESE: biglietti, attivi cinque punti vendita del circuito Ticket One

Il Calcio Catania rende noto l’elenco degli sportelli del circuito Ticket One attualmente abilitati alla prevendita dei tagliandi validi per assistere alle gare interne dei rossazzurri:

– Tabaccheria Comis – Via Lavaggi 50, Catania;

– Tabaccheria Caniglia – Villaggio Sant’Agata zona B 133, Catania;

– Tabaccheria 122 – Via Etnea 764, Catania;

– Rivendita Tabacchi n.2 di Di Prima Vincenzo, Piazza Lucia Mangano (San Giovanni La Punta);

– Tabaccheria Sarra, via Enna (Ramacca).

I biglietti validi per il match Catania-Paganese saranno regolarmente in vendita anche online (https://sport.ticketone.it/event/it/48211/90600203/catania-vs-paganese-serie-c) e al botteghino in Piazza Spedini, martedì 22 febbraio, dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00 e non oltre.

