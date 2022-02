BALDINI: “Gara rinviata decisione inevitabile ma c’è rammarico. Recuperiamo giocatori ed energie in vista del Monterosi”

Mister Francesco Baldini dopo la decisione del direttore di gara di rinviare a data da destinarsi Avellino-Catania:

“Purtroppo era inevitabile, gli addetti al campo hanno provato a spalare anche le linee ma si sono subito riempite. Era impossibile giocare, mettevamo a rischio la salute dei ragazzi dopo avere fatto un tour de force di sette partite in pochissimi giorni. Sia noi che l’Avellino avevamo inoltre delle defezioni, c’è rammarico per non avere accontentato i nostri tifosi che sono venuti numerosissimi e li ringraziamo per questo, ma il campo non era praticabile. C’è grosso dispiacere, saremmo stati prontissimi a giocare se l’arbitro avesse deciso di dare l’ok. Volevamo riscattare subito il ko interno. Il rammarico è di avere sostenuto tante ore di pullman noi ed i nostri tifosi e di doverli rifare adesso. Ora stacchiamo qualche giorno e cogliamo l’occasione per recuperare un pò di energie e preparare al meglio la prossima partita”.

“Abbiamo bisogno dei nostri tifosi col Monterosi, dobbiamo salvare questa squadra prima possibile sul campo, il rammarico è di non avere fatto tanti punti davanti al nostro pubblico però i ragazzi ce la mettono sempre tutta. Saremo un pò più freschi, recupererò giocatori e non vedo lora che sia sabato prossimo. Zanchi e Greco? Zanchi ha avuto un problema al piede, dopodomani farà una ecografia di controllo. Freddi ha riportato una brutta distorsione alla caviglia dopo averlo sostituito contro la Paganese. Sapevamo di non recuperarlo, abbiamo fatto un pò di strategia come tutti gli allenatori. Lorenzini e Cataldi non erano al 100%, avevamo qualche acciacco. Sono contusioni, giocando a distanza di pochi giorni difficilmente i traumi contusivi sono recuperabili. Complimenti al mio staff quindi se siamo arrivati in fondo a questo tour de force senza neanche avere un infortunio muscolare”.

