AVELLINO-CATANIA: neve al “Partenio”, gara ufficialmente rinviata

Non si gioca Avellino-Catania. Dopo la pioggia abbondante caduta nelle scorse ore, nevica parecchio in terra irpina dalle 13:30. Il Direttore di gara, sig. Di Graci di Como, ha effettuato un sopralluogo con i capitani delle due squadre, Salvatore Aloi e Giacomo Rosaia. E’ arrivata proprio in questi minuti la comunicazione ufficiale del rinvio a data da destinarsi dell’incontro per impraticabilità di campo. Salta, dunque, il fischio d’inizio.

