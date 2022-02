CATANIA SOCIAL – Da Monteagudo a Greco, le reazioni dei rossazzurri. Albertini: “Cucchiaio top!”

Alcuni rossazzurri pubblicano dei brevi messaggi sui social dopo il convincente successo ottenuto sul campo della Turris. Jean Freddi Greco, ancora una volta autore di una prestazione di rilievo scrive “Si va avanti, Uniti❤️💙 +3✅“, rimarcando la compattezza e l’unione di gruppo che da tempo caratterizza il Catania. Giacomo Rosaia, invece, riporta: “..Chi Parla, Parla…chi fa Ottiene..” #forzacatania #insieme ❤️💙🦁“, a conferma che i fatti contano più di mille parole.

Non poteva mancare il post del laterale destro Alessandro Albertini, che ha messo a segno – in bello stile – il suo secondo gol stagionale: “Prestazione e vittoria molto bene…… ma cucchiaio TOP!!!!!! 🥄🥄🥄💪🏻😂 #forzacatania ❤️💙“. Positiva anche la prova offerta dal reparto arretrato, in particolare dal difensore argentino Juan Cruz Monteagudo, che continua ad indicare la strada del lavoro per andare avanti: “Prestazione, vittoria +3! Continuiamo a lavorare.. forza Catania 💪🏻❤️💙“.

La gara di Pier Luigi Simonetti è stata una sorpresa davvero piacevole scendendo in campo per la prima volta da titolare in maglia rossazzurra: “Vittoria importantissima 💙❤️“ scrive il centrocampista ex Piacenza, riconoscendo l’importanza di un successo che al Catania mancava da dicembre ed è fondamentale per il morale e la classifica.

Il Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino si limita a pubblicare due cuori rossazzurri e qualche foto che ritrae i momenti di gioia della squadra e dei tifosi nel post gara, sottolineando la soddisfazione per un successo fortemente voluto e conseguito su un campo difficile.

