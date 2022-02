CATANIA FEMMINILE – Vittoria a Roma, mister Scuto: “Successo meritato contro un’ottima squadra”

Nota Stampa Calcio Catania

Roma XIV Decimoquarto-Catania 1-2: il match valevole per la decima giornata del campionato di Serie C femminile si conclude con la prima vittoria esterna delle rossazzurre, ancora al 14° posto in classifica con 9 punti, frutto di tre successi, ma adesso distanti una sola lunghezza dalle capitoline, che hanno disputato fin qui una gara in più. Dopo l’acuto di Refi per le romane, l’entusiasmante rimonta etnea matura nel finale: Costanza Pennisi firma il suo secondo gol stagionale ad appena 4′ dal 90° e in pieno recupero Aurora Saraniti sigla la sua prima e preziosissima rete in questo torneo. L’allenatore etneo Peppe Scuto commenta: “Abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto contro un’ottima squadra, a mio avviso la migliore di quelle in lotta per la salvezza per organico, per il gioco e per molto altro. Ringraziamo il presidente Mauro Elisei e tutto il club Roma Decimoquarto per l’accoglienza. Un plauso alle nostre ragazze, che oggi hanno dato il 110%: non abbiamo rubato nulla, siamo stati bravi a rimanere in partita quando siamo andati sotto e abbiamo rimontato grazie alle reti di Costanza Pennisi ed Aurora Saraniti, colpendo anche un palo con Luana Pietrini sugli sviluppi di un corner. Abbiamo meritato la vittoria e ci voleva, dopo un periodo di risultati negativi. Speriamo sia la prima di una buona serie di vittorie, che ci permetta di guadagnare la miglior posizione possibile nella griglia playout. Menzione speciale per Aurora Saraniti, una 2007 capace di grandi giocate in mezzo al campo e di realizzare il gol della vittoria, ma sono state tutte brave, penso all’asse centrale con la Pietrini, la Pennisi e Maria Di Stefano. Faccio i complimenti anche al mio staff, con Alberto Morabito e Giordana Fazio sempre preziosi, pensiamo al debutto dell’Under 15 e alle prossime gare, non dimenticando di dover recuperare ancora due partite”.

Femminile – Serie C 2021/22

Decima giornata – Domenica 6 febbraio

Centro Sportivo “Don Puglisi”

Roma XIV Decimoquarto-Catania 1-2

Rete: st 17° Refi (R), 41° Pennisi, 50° Saraniti.

Roma XIV Decimoquarto – De Angelis; Fatati, Monti, Rankin (1°st Padovan), Bartolucci, Santacroce, Daggiante (34°st Norgaard), Refi, Antonini, Rossi (14°st De Stradis), Apicella. A disposizione: Corda; Baleti, Felici, Iommi, Marinucci, Guerrera. Allenatore: Serafico.

Catania: Orlando; Pietrini, Chiricò, Lanteri, Fiorile, Gangi (34°st Fazio), Di Stefano, Saraniti, Mangiameli, Pennisi, Villani. A disposizione: Messina, Zuppelli, Ragaglia. Allenatore: Scuto.

Tempi di recupero: pt 4′; st 5′.

Ammonizioni: Daggiante e Santacroce (R); Lanteri (C).

Espulsione: Bartolucci al 48°st.

Arbitro: Luca Tagliente (Brindisi).

Assistenti: Umberto Francesco Pellecchia (Ciampino) e Fabio Toci (Ostia Lido).

