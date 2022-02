CATANIA: vendita telematica ramo d’azienda calcistico, il comunicato ufficiale

Nota stampa Calcio Catania

Il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. in esercizio provvisorio (prorogato fino al 7 marzo 2022) rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato un nuovo avviso di vendita telematica con gara asincrona del ramo d’azienda calcistico della suddetta società.

L’esperimento di vendita si svolgerà in data 4 marzo 2022, con un prezzo base di cessione del ramo aziendale pari a € 500.000 (Euro cinquecentomila/00). L’offerta di acquisto potrà essere presentata solo per via telematica, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it entro le ore 12.00 del 4 marzo 2022 e si intenderà depositata solo nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia.

L’avviso riporta, in particolare: i dati relativi al lotto, ai beni e alla vendita, inclusi gli allegati; il dettaglio della procedura e dei contatti; note ed eventi significativi.

Per la consultazione dell’avviso di vendita telematica con gara asincrona di ramo d’azienda calcistico: https://www.astegiudiziarie.it/vendita-asta-cessione-di-azienda-catania-via-etnea-221-1944348

