SERIE C: Avellino, saltano D.S. e allenatore. Arrivano De Vito e Gautieri

L’Avellino riparte da Enzo De Vito in qualità di Direttore Sportivo e Carmine Gautieri in panchina. Decisione maturata negli ultimi giorni dopo la sconfitta di misura a Francavilla Fontana. Ci si aspettava di più, evidentemente, dalla squadra irpina che comunque occupa una posizione d’alta classifica. Un doppio esonero per provare a dare la scossa alla squadra in vista dei prossimi impegni stagionali. Per De Vito si tratta di un ritorno in Irpinia. Gautieri invece riparte dal gruppo C di Serie C, dove avrebbe potuto allenare qualche anno fa in virtù di un interesse manifestato dal Catania, che però si concretizzò in un nulla di fatto.

