VERSO L’ASTA: Catania, spunta il nome di Roberto Felleca

Il Catania avrà presto un nuovo proprietario? Si fanno dei nomi. Uno di questi, secondo quanto riferito da Nicolò Schira di tuttoc.com, è l’ex Presidente di Como e Foggia Roberto Felleca, che sarebbe fortemente interessato all’acquisizione del club. Felleca si definisce un uomo del sud, per mentalità, cultura, passione e calore e ha anche un passato da giocatore con le maglie del Pirri (Serie D), Monreale (Eccellenza) e Ferrini (Promozione). E’ stato spesso accostato ad altre società tra le quali anche Lucchese, Rieti, Sambenettese e Pistoiese

A giugno 2017, nella cordata che ha rilevato il club lariano, escluso dai professionisti dopo il parere negativo della Covisoc sullo stato di solvenza della società, l’imprenditore sardo Felleca detiene il 50% delle quote della nuova società A.S. Como 1907. Come direttore sportivo c’è Roberto Pruzzo, ex bandiera della Roma. Guidati in panchina dal tecnico Antonio Andreucci il nuovo Como, dopo un avvio di stagione non proprio brillante, riesce progressivamente ad acquisire un alto rendimento e a proporsi come squadra di vertice. Nel girone di ritorno il Como ingaggia un duello con il Gozzano per il vertice della classifica e la promozione diretta in Serie C ma alla fine concluderà il campionato in seconda posizione. Il 4 aprile 2019 Massimo Nicastro e Roberto Felleca, dopo una gestione che, nonostante uno sforzo economico non da primissimo piano, ha ottenuto risultati quasi eccellenti sul rettangolo di gioco, vendono alla società britannica SENT Entertainment, di proprietà dell’imprenditore indonesiano Robert Budi Hartono e amministrata da Michael Gandler e Mirwan Suwarso. Una macchia della gestione Felleca è un ripescaggio in serie C possibile, vanificato da una fideiussione non conforme al regolamento.

Nel 2019 il Foggia è andato incontro a un nuovo fallimento. Il sindaco affida la storia calcistica della città a Felleca che prende le redini del nuovo Fc Foggia. Un po’ la stessa storia vissuta due anni prima sulle rive del Lario con il Como. Felleca ha al suo fianco Ninni Corda, che poche settimane prima era appunto il direttore generale della squadra lariana. Felleca a Foggia ha creato una cordata con a fianco una serie di imprenditori locali che hanno deciso di investire per il rilancio del glorioso club rossonero. Non fa promesse particolari e questo inizialmente è piaciuto alla maggior parte della tifoseria. Ha palesato solamente la consapevolezza che il Foggia dovesse ritornare presto dove gli compete. La panchina viene assegnata all’ex centrocampista brasiliano Mancini, che però rassegna le dimissioni dopo la prima giornata di campionato, lasciando il posto a Ninni Corda. La squadra conclude il campionato di Serie D, nel girone H, al secondo posto alle spalle del Bitonto, cui viene revocata la promozione con sentenza federale a causa di una combine con l’AZ Picerno, che comporta cinque punti di penalizzazione; la sentenza viene confermata dalla Commissione di Appello Federale, che qualche giorno dopo decreta l’ammissione di Foggia e Bisceglie in Serie C al posto di Bitonto e AZ Picerno. A marzo 2021 finisce l’avventura per Felleca che lascia il Foggia dopo la firma dell’atto che formalizza la cessione delle proprie quote ad uno dei due suoi soci, l’imprenditrice Maria Assunta Pintus.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***