CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: gara affidata a Kumara, due precedenti arbitrali con i pugliesi

Sono stati gli arbitri per la 9/a giornata di ritorno del campionato di Serie C. Catania-Virtus Francavilla, in programma sabato pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per il girone C, sarà diretta dal sig. Sajmir Kumara (Verona), coadiuvato dagli assistenti Riccardo Pintaudi (Pesaro) e Tiziana Trasciatti (Foligno). Quarto ufficiale Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Il fischietto della sezione di Verona dirigerà per la terza volta i biancazzurri. I precedenti risalgono alla stagione 2020/2021, nella quale ha diretto Teramo-Virtus Francavilla, terminata 0 a 1 ed in questa stagione in cui ha diretto Avellino-Virtus Francavilla, terminata 1 a 0 (1 espulsione ed 1 rigore ai danni dei biancazzurri). Nessun precedente da direttore di gara con il Catania.

Per il sig. Kumara 48 presenze in serie C (21 nel girone A, 11 nel girone B, 14 nel girone C e 2 in Coppa Italia di C), 216 le ammonizioni comminate (89 nel girone A, 43 nel girone B, 77 nel girone C e 7 in Coppa Italia di Serie C), 12 espulsioni (6 rossi diretti e 6 doppie ammonizioni) e 10 rigori assegnati (6 nel girone A, 1 nel girone B e 3 nel girone C).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***