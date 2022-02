ESCLUSIVA – Anastasi: “Col Francavilla snodo fondamentale per il Catania. Asta, spero vada meglio. Ho rivisto il migliore Albertini”

Catania di scena in casa contro la Virtus Francavilla. Con l’avvicinarsi del match abbiamo sentito telefonicamente l’attaccante Valerio Anastasi, catanese che ha vestito entrambe le casacche, per conoscere il suo punto di vista in merito alle due squadre con particolare riferimento alla situazione attraversata dai rossazzurri sul fronte campo ed extra campo:

Francavilla addirittura terzo in classifica. Te lo aspettavi così in alto?

“Sinceramente no. Ha fatto un filotto di vittorie strepitoso ultimamente. Francavilla è una piazza molto tranquilla dove si può lavorare bene. Hanno fatto gli innesti giusti. C’è stato il ritorno di Patierno che ha iniziato a fare gol subito. Dall’altra parte c’è un Catania che registra risultati altalenanti e può vincere o perdere con chiunque. Sarà una bella partita”.

Perchè il Catania ha questi alti e bassi?

“La prima motivazione che mi viene in mente è riconducibile alla presenza di diversi giovani in rosa. Poi il fattore extra campo anche a livello inconscio può condizionare la settimana, che i giocatori non vivono sempre con tranquillità. Comunque mancano ancora tante partite e se batti il Francavilla dai una bella botta perchè parliamo di una squadra terza classificata e ti avvicineresti ai Play Off. Secondo me si può ancora trovare un equilibrio per centrare i Play Off e disputarli a livello importante. Il Catania che ho visto nelle ultime due gare ed è andato a vincere a Castellammare in scioltezza non penso che verrà risucchiato nella lotta per non retrocedere, poi certo nel calcio non si sa mai”.

Può essere uno snodo fondamentale questa gara per le due squadre?

“Più per il Catania secondo me. Il Francavilla è terzo, dovrà cercare di consolidare la posizione di classifica migliore possibile ma non vedo un’ipotesi di lotta per il primato. Il Catania invese si trova a sei punti dalla zona Play Off, al di là delle vicende societarie diventa davvero importante questa partita per i rossazzurri. Il Francavilla ovviamente non la prenderà sotto gamba e se la giocherà con le proprie armi, ma il Catania potrebbe avere motivazioni molto elevate per tutto quello che sta accadendo”.

Molti rossazzurri potevano andare via a gennaio, non lo hanno fatto. Probabilmente è un motivo in più per apprezzare questo gruppo.

“Sicuramente. Non tanto il fatto che giochino onorando la maglia perchè quello viene naturale. Del resto tu continui a giocare, la tua carriera va avanti e devi cercare di esprimerti sempre nel migliore dei modi. Però il fatto che solo in pochi abbiano lasciato Catania e molti sono rimasti, pur avendo la possibilità di cercarsi uno stipendio garantito altrove, rappresenta davvero qualcosa di significativo. Non è da tutti”.

Ricordo che tu hai subito immaginato che la prima asta andasse deserta. Il 4 marzo potrebbe essere la svolta in positivo per il Catania?

“Preferisco non sbilanciarmi. Se ho pensato ad un’asta deserta, il motivo è da ricercare nel fatto che da calciatore ho vissuto in prima persona certe esperienze. Un imprenditore magari valuta la possibilità di risparmiare e di rilevare il club in Serie D. Spesso queste aste non vanno a buon fine ma spero vivamente che per il Catania vada meglio. C’è sempre il rischio di prorogare anche l’agonia e ci può essere gente che specula, oppure chi si fa pubblicità. Non mancano i cosiddetti avvoltoi in questi casi. Bisogna aspettare adesso cos’accadrà”.

Quali giocatori ti hanno impressionato di più nel Catania, a parte Moro?

“Faccio un nome su tutti, quello di Albertini. Ho ricavato un’impressione molto positiva dalle ultime partite disputate. E’ un mio ex compagno di squadra. Onestamente sono contento per lui. L’ho rivisto quel giocatore che sfrecciava sulla fascia, lo ricordo come un vero e proprio motorino a Francavilla. Sarà una partita sentita per lui questa, visto che ha fatto tanti anni in biancazzurro ed è sempre stato ben voluto dalla piazza”.

