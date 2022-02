VERSO CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: gli etnei cercano il primo successo casalingo del 2022

Si avvicina il fischio d’inizio di Catania-Virtus Francavilla, match valevole per il ventottesimo turno di campionato. La sfida ai biancazzurri si presenta irta di insidie e difficoltà, pertanto servirà il miglior Catania della stagione per bloccare la terza forza del campionato in serie utile da ben otto gare ed in grado di non perdere fuori casa da tre partite (ultimo KO esterno contro il Foggia lo scorso 11 Dicembre).

Nonostante i precedenti in Sicilia sorridano ampiamente ai padroni di casa, i bookmaker considerano la gara del “Massimino” molto equilibrata e dall’esito incerto vedendo gli ospiti leggermente favoriti. Dal canto suo il Catania tenterà in tutti i modi d’imporsi e di riassaporare il gusto dolcissimo della vittoria interna mancante dal derby col Palermo – eventualmente, dunque, sarebbe il primo acuto del 2022 in casa – sfruttando le armi migliori di cui dispone (corsa, grinta, aggressività) e cercando di trarre la giusta spinta dal proprio pubblico.

Una vittoria significherebbe tantissimo per i rossazzurri sia in termini di classifica che di morale, archiviando definitivamente le tre sconfitte casalinghe consecutive e dando continuità al successo ottenuto contro la Juve Stabia. Da valutare l’undici iniziale degli etnei, con mister Baldini di ritorno in panchina a seguito dell’accoglimento parziale del ricorso presentato dopo le giornate di squalifica inflitte. Tutti disponibili in casa Catania, mentre la Virtus dovrà fare a meno degli squalificati Idda e Mastropietro.

