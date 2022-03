EX ROSSAZZURRI – Messaggi per Toshack da ex giocatori e club: “Sostegno e affetto per un grande uomo. Preghiamo per lui”

Ieri, domenica 27 febbraio, abbiamo riportato la notizia delle criticità delle condizioni di salute dell’ex allenatore del Catania John Benjamin Toshack, ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Barcelona a causa del Covid.

Messaggi di sostegno e solidarietà giungono da alcuni club che ha allenato in passato o da personaggi che hanno lavorato con lui. Ad esempio il Real Madrid riporta un messaggio sui social con scritto: “Il Real Madrid C.F., il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione desiderano inviare un messaggio di sostegno e affetto al nostro amato John Benjamin Toshack, al quale auguriamo anche tanto incoraggiamento e forza in questo momento”.

L’attuale allenatore della Real Sociedad, Imanol Alguacil, che aveva come allenatore Toshack quando giocava, gli ha dedicato alcune parole in conferenza stampa: “Mi è giunta la notizia e spero che si riprenda al più presto possibile per tutto l’amore che ho per lui, e anche per tutto quello che mi ha dato. Anche al club. Spero che possa farcela anche se le sue condizioni sono piuttosto gravi, che tutto gli vada bene e che possa riprendersi il prima possibile”.

Così invece Steve Morison, tecnico del Cardiff City: “I nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia. Mi ha fatto esordire contro il Lussemburgo. Un grande uomo, un grande eroe per club e nazionale. Preghiamo per lui”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***